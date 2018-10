Reddit this

Horror-Hochzeit: Kaum zu glauben, was diese Braut von ihren Gästen verlangt!

Eine Hochzeit soll eigentlich ein schönes Ereignis sein, doch eine Braut aus Australien hat es mit ihren Einladungen wohl etwas übertrieben. Anstatt ihren Gästen eine nette Karte mit dem Datum und der Uhrzeit des Events zu schicken, gab es eine ganze A4-Seite voller Regeln.

So schrieb die 19-Jährige beispielsweise, dass die Gäste für ihr eigenes Essen, die Getränke und sogar ein Stück der Torte bezahlen müssten. Außerdem legte sie fest, was für Kleidung Männer und Frauen tragen dürfen. Grelle Farben seien absolut verboten, Navy-blau hingegen sei erwünscht – man wolle sich die Hochzeitsfotos ja nicht mit hässlichen Farben ruinieren. Männer sollten feine Hosen und ein hübsches Hemd tragen, Frauen einen Rock und eine Bluse. High Heels? Nicht erwünscht!

Die Gäste sind entsetzt!

Die verrückte Einladung wurde von der Cousine der Gastgeberin im Internet veröffentlicht. „Wer in einer anderen Stadt wohnt, muss nicht nur für seine Flüge und die Unterkunft aufkommen, sondern auch noch für sein eigenes Essen bezahlen“, schreibt sie entsetzt. „Oh und hört euch das an! Auf der Einladung stand außerdem: ‚Wenn dein Name nicht auf der Einladung steht, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht eingeladen bist!‘“

Am Ende der Regel-Liste gab die Braut außerdem noch Instruktionen, wie man für ihre Flitterwochen zahlen könne – entweder online oder bar. Mindestens 5 Dollar sollten es schon sein!