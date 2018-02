Horror-Urlaub: Pärchen kann nach Urlaub nicht mehr laufen

Dieser Urlaub wurde zum absoluten Albtraum! Eigentlich wollte ein Pärchen aus Kanada eine schöne Zeit in der Karibik verbringen. Doch dort begann plötzlich der Horror...

Als Katie Stephen und Eddie Zytner wieder zu Hause waren, fingen ihre Füße plötzlich an mit jucken. Zudem bildeten sich kleine Bläschen. Nur wenige Tage später konnten sie nicht mehr laufen, wie der Nachrichtensender CNN berichtet.

Wie sich später herausstellte, hat das Pärchen eine Krankheit aus dem Urlaub mitgebracht. Mediziner stellten fest, dass sich unter ihrer Haut Wurmlarven befanden. In wärmeren Ländern kommt diese Krankheit sehr häufig vor.

Das Pärchen warnt nun andere Urlauber. "Seid bitte vorsichtig im Sand und tragt Schuhe!“, schreibt Katie. "Ruft in euren Hotels an und fragt, ob sie nicht mal die Strände sauber machen können", meint Eddie. Die Erreger werden meist durch Tiere wie Hunde oder Katzen am Strand verteilt.