Horst Lichter: Glücks-News für den 59-Jährigen

Wie Horst nun verrät, ist er mit seiner Nada immer noch so glücklich wie am ersten Tag! So könnte er sich ein Leben ohne seine bessere Hälfte kaum vorstellen. Bei "Verstehen Sie Spaß?" gibt er zu verstehen: "Wir sind jetzt im 24. Jahr zusammen und 12 Jahre verheiratet. Und wir ziehen das jetzt aber auch gnadenlos durch bis zum Schluss. Ich habe was gelernt von einem sehr feinen, älteren Herren, der war 60 Jahre verheiratet. Und ihn habe ich nach einem Rezept gefragt, und er sagte: 'Wissen Sie was, Herr Lichter, ich stamme aus einer Generation, da wurde noch repariert und nicht neu gekauft.'" Wow! Ehrliche Worte, die Nada sicherlich ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern!

Ob und Horst in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr süßen Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!