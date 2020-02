Horst Lichter: Große Angst um seine Gesundheit

Reddit this

Er will seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen - deshalb hat Horst Lichter jetzt einen drastischen Entschluss gefasst.

Nachdenkliche Worte kommen aus Horst Lichters (58) Mund: „Ich überlege, wann und wie ich aufhöre zu rauchen“, verrät der -Star jetzt in einem Interview. „Ich glaube, das ist das erste Zeichen, dass ich aufhören werde!“

Der Moderator, der 2011 sogar zum „Pfeifenraucher des Jahres“ gekürt wurde, will sein Laster endlich aufgeben. Er will die Zigaretten, den Tabak aus seinem Leben streichen. Denn die Angst, dass sein Körper wieder kapituliert, dass die Ärzte erneut die Diagnose Schlaganfall stellen – sie ist wieder da!

Horst Lichter will auf seine Gesundheit achten

Schließlich war es schon damals auch eine Kombination aus Stress, Schlafmangel und Zigaretten, die seine Gesundheit ruiniert hatte. „Den ersten Schlaganfall hatte ich mit 26 Jahren, den zweiten samt Herzinfarkt mit 28.“ Die Erinnerungen daran lassen ihn erschauern. „Für mich war das Schlimmste der Verlust der Kontrolle über mich selbst. Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr vernünftig reden kann und im Rollstuhl sitze. Ich wollte zurück in die Welt der Gesunden.“

Horst Lichter: Bedroht und beleidigt! Hört er jetzt auf?

Stark genug, um auf Nikotin zu verzichten, war er damals aber nicht. „Als ich den ersten Hirnschlag mit 26 bekam, habe ich zwar sofort aufgehört zu rauchen. Nach zwei Jahren bekam ich den nächsten und habe wieder angefangen“, gesteht er.

Doch mit den Jahren hat Horst Lichter gelernt, was für ein kostbares Gut seine Gesundheit ist. Und dass er sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen will. Sein Motto: „Du bist deines Glückes Schmied. Du musst es in die Hände nehmen.“