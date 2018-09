Horst Lichter: Im Bett mit einer anderen!

Seit neun Jahren sind und seine Nada verheiratet - bisher ohne Skandale. Ganz im Gegenteil: Der -Koch schwärmt immer in den höchsten Tönen von seiner Liebsten. Umso krasser sind nun die neuesten Bilder, die den 56-Jährigen eng umschlungen mit einer anderen Frau zeigen...

Horst Lichter: Erschütterndes Ehe-Drama

Erst auf den zweiten Blick erkennt man: Die sexy Brünette ist gar nicht Horst Lichters Ehefrau Nada. Was ist denn hier los? Deutschlands lustigster Fernsehkoch im Bett mit einer anderen! Zwischen ihm und der jungen Frau ging es richtig heiß her, die Funken sprühten gerade so. Was wohl seine Nada zu den pikanten Szenen sagt? Für sie muss es ein Stich ins Herz sein...

Die brisanten Bilder seht Ihr im Video: