Horst Lichter: Intime Beichte! Damit hat niemand gerechnet!

Auch wenn Horst morgens nicht die beste Stimmung hat, ist er im TV für seine Professionalität bekannt. So wendet er sich nun auch via Instagram voller Freude an seine Fans und erklärt, dass er es kaum abwarten kann, dass heute Abend eine neue Show von "Bares für Rares" für die TV-Bildschirme flimmert! Für alle Zuschauer der Show ein wahrer Jubel-Grund! Ob uns Horst wohl auch heute Abend mit einer intimen Beichte überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...