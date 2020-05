Horst Lichter: Jaa, jetzt ist es raus!

Wie schön! Seit Jahren ist Horst Lichter aus dem deutschen TV nicht wegzudenken! Doch jetzt kann der Moderator ein ganz besonderes Jubiläum feiern!

Horst Lichter lässt die Bombe platzen

Via wendet sich nun mit einer freudigen Botschaft an seine Fans: "Bares für Rares" feierte jetzt nämlich die 1000. Folge. So erklärt Horst: "1000. Folge Bares für Rares! Ich bin so stolz auf das gesamte Team, die täglich ihr Bestes geben für dieses wunderschöne Format." Wow! Das so eine Hammer- von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Die Fans von Horst sind aus dem Häuschen

"Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsgeschichte - ich bin jeden Tag dabei", "Gratuliere, ihr seid alle ein so symphytisches Team, bin fast jeden Tag bei euch" sowie "Gratuliere, tolle Sendung. Auch wir in Kapstadt schauen täglich", sind nur eigne der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Horst den Tag in vollen Zügen genossen hat!

