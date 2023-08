Horst Lichter: Jetzt schlägt er ganz neue Wege ein

Zum 30-jährigen Jubiläum von "Rosamunde Pilcher" wird Horst Lichter für die Filmreihe in eine Rolle schlüpfen. Der 61-Jährige ist selber großer Anhänger und wird einen Butler spielen. Als Moderator begeistert er seit Jahren seine Fans. Wie er sich als Schauspieler machen wird? Das können seine Fans am 24. September 2023 um 20.15 Uhr in der Verfilmung "Schlagzeile Liebe" im ZDF sehen.

Der Film handelt von der selbständigen Gärtnerin Laura Seal. Diese wird nach dem Herzinfarkt ihres Vaters Bürgermeisterin in ihrem Heimatort Cornwall. Als erfolgreiche aber auch umstrittene Politikerin trifft sie auf den Journalisten Robert Spencer - eine Achterbahnfahrt der Gefühle beginnt...