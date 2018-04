Horst Lichter: Pikanter Verdacht!

Horst Lichter hat das große Los gezogen: Er ist der Publikumsrenner schlechthin – und seit Jahren einsame Spitze! Doch womöglich schreibt der Meistertrödler schon bald Fernsehgeschichte - mit Hans Sigl, dem "Bergdoktor"!

Horst Lichter: Erschütterndes Ehe-Drama

Horst Lichter: Job-Wechsel in Sicht?

Hintergrund: Horst Lichter machte kürzlich ein verblüffendes Geständnis. Er ist ein Fan der Hans Sigl-Serie und hätte nichts gegen einen persönlichen Einsatz am Wilden Kaiser: „Ich könnte … eine Krankheit so vortäuschen, dass der Bergdoktor glaubt, ich bin schwer erkrankt. Und dann kann er mich retten.“ Es wäre auch nicht der erste Job-Wechsel für Horst Lichter, schließlich wandelte er schon von der Küche in die Lagerhalle! Er würde sich gewiss auch im OP-Saal gut machen… Und guten Kontakt zu Hans Sigl hat er ohnehin: Schließlich besuchte der ihn schon einmal in seiner Show "Lafer! Lichter! Lecker!"

Horst Lichter: Zu viel Stress?

Seine Fans fragen sich nun allerdings, ob der beliebte Fernseh-Koch sich nicht vielleicht zu viel aufhalst. Schließlich hat er eine Vergangenheit, die eigentlich davon abrät, zu viel zu arbeiten. Und so ein Dreh kann ganz schön anstrengend sein, wie viele Schauspieler immer wieder klarstellen. Der Humorist, Buchautor und Lebenskünstler hatte nicht immer Glück im Leben. Sein erstes Kind starb an plötzlichem Kindstod. Schon früh hatte er einen Schlaganfall - mit 26! Zwei Jahre später dann ein Hirnschlag und ein Herzinfarkt. Zwei Ehen scheiterten. Aber immerhin hat er jetzt die Richtige gefunden, seine Nada. Mit ihr ist er seit 2010 glücklich verheiratet. Ob sie es - mit seiner Krankengeschichte - gut findet, dass er jetzt nochmal den Job wechseln will, und in einen so stressigen obendrein? Bleibt zu hoffen, dass er genau weiß, was er macht...