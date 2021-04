Horst Lichter: Schlimme News von dem "Bares für Rares"-Star

Doch nach diesen traumatischen Erlebnissen entschied Horst, sein Leben komplett umzukrempeln. "Ich kam ins Grübeln und erkannte, dass das Leben, wie ich es führte, mitverantwortlich dafür war, dass ich krank geworden bin", verriet er laut "Woche heute". Also gab er seinen Job auf, übernahm ein Restaurant und wurde schließlich fürs Fernsehen entdeckt. Und er sorgt vor: Zweimal im Jahr geht's für ihn zur Basen-Kur! Die Behandlung stärkt sein Herzkreislaufsytem. Mit entschlackenden Maßnahmen wird der Körper entlastet, eingelagerte Stoffwechselabbauprodukte, belastende Säuren oder toxische Substanzen werden gelöst.

Doch wegen der Corona-Pandemie wird er in diesem Jahr die für ihn so wichtige Prophylaxe wohl kaum durchführen lassen können. Nicht ganz unbedenklich, schließlich gab er zu, weiterhin an ungesunden Lastern festzuhalten, so trinkt er gerne Alkohol, raucht und genießt Süßigkeiten ...