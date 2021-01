Horst Lichter: Traurige Neuigkeiten! Jetzt schüttet er sein Herz aus!

Im Alter von 26 Jahren hatte er bereits einen ersten Schlaganfall, mit 28 folgte der zweite, zusammen mit einem Herzinfarkt. Er weiß, dass das Leben schnell zu Ende gehen kann, und hat Angst, dass ihm die Zeit wegrennt. Wann darf er seine drei Kinder mit ihren Familien wieder sehen? Zumal er auch gerade ein weiteres Enkelchen bekam, an Weihnachten kam es zur Welt. Horst Lichter hätte den Familienzuwachs nur allzugerne persönlich nach seiner Ankunft begrüßt. Doch Corona ließ kein Treffen zu. "Es fehlt mir so, mit meinen Enkelkindern zu spielen und sie zu drücken", klagt der liebevolle Opa. Zuwendung, Umarmungen – in diesen Zeiten Mangelware! Statt dessen werden viele Erinnerungen an andere geliebte Menschen wach, die schmerzlich vermisst werden. Etwa an Horsts Tochter Nicole, die 1982 als Säugling am plötzlichen Kindstod starb.