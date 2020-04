Horst Lichter: Traurige Trennung!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist der Star für seine fröhliche und lockere Art bekannt. Doch jetzt das Traurige...

Wolfgang Pauritsch: „Bares für Rares“-Star lüftet sein privates Geheimnis

Horst Lichter schüttet sein Herz aus

Wie Horst Lichter jetzt berichtet, leidet er gerade sehr darunter, dass er von seinen Kindern getrennt ist. So erklärt er nun gegenüber " ": "Mein Sohn hat es mir so schön erklärt, als ich sagte: 'Ich würde euch gerne sehen.' Da sagt er: 'Vater, du gehörst zur Risikogruppe.' Ich sage: 'Wie?' Man ist im Kopf immer noch jung, aber man gehört tatsächlich zur Risikogruppe ab einem gewissen Alter. Und in dem Alter scheine ich ja auch zu sein. Oh je! Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Horst dennoch nicht in Frage...

Horst Lichter bleibt stark

"Was wir als Erstes gemacht haben, ist tatsächlich einen geregelten Tagesablauf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, gerade wenn man jetzt so ein bisschen eingeschlossen ist in der Wohnung oder im Haus, sollte man sich geregelte Arbeitsabläufe machen, damit so ein bisschen Zucht und Ordnung drinbleibt, damit man den Tag gut hinkriegt", erklärt Horst weiter und beweist dadurch, dass er sich so schnell nicht unterkriegen lässt!

