Horst Lichter und Ehefau Nada: Inflagranti erwischt!

Lafer, Lichter, Luxusleben – (57) und seine Ehefrau Nada (47) bummeln ausgiebig über die Düsseldorfer Luxusmeile. Auf der Kö wären sie nicht die Ersten, die an einem Nachmittag ein kleines Vermögen auf den Kopf hauen. Dabei müsste er doch eigentlich noch wissen, wie schnell man in die Schuldenfalle gerät…

Aber das kann man bei einer netten Einkaufstour mit der Liebsten schon mal vergessen. Vor allem, wenn sie einen so teuren Geschmack hat wie Nada. Die wird augenscheinlich auch gleich fündig: in der französischen Luxus-Boutique Hermès. Dort kostet ein Seidenschal ab 400 Euro aufwärts. Ob Nada sich einen davon gegönnt hat? Jedenfalls kommt sie mit einer kleinen, feinen Tüte aus dem Nobel-Laden. Beim nächsten Stopp könnte es potenziell noch teurer werden: Die klassische Chanel-Bag mit dem ikonischen Modellnamen „2.55“, die seit ihrer Lancierung im Februar 1955 Millionen Frauen auf aller Welt zum Träumen bringt, ist für rund 5.000 Euro zu haben. Aber, zumindest diesmal, offenbar nicht für Frau Lichter.

Horst Lichter verpulvert Bares für Rares

Auch beim Juwelier um die Ecke ist vorerst Window-Shopping angesagt. Die beiden bewundern die schicken Rolex-Uhren in der Auslage. Das Standard-Modell kostet um die 6.000 Euro – weiter oben kann die Zahl auf dem Preisschild aber schon mal fünf- oder gar sechsstellig sein. Doch Gucken kostet ja nix…

Horst Lichter: Tragisches Unglück!

Anschließend gönnt sich Nada noch etwas von La Mer – wo Cremes um die 1.800 Euro zum Sortiment gehören. Wie viel das Ehepaar Lichter an diesem Tag insgesamt ausgegeben hat? Unklar. Kürzlich gestand Lichter jedoch in einem Interview, dass er in Sachen Finanzen kein glückliches Händchen hat. Nach der zweiten Scheidung musste er feststellen: Konto leer. Seine damalige Frau habe bis zur Trennung die Bücher geführt. „Dann kam heraus, dass ich nicht nur hoch, sondern extrem verschuldet bin. Auf Deutsch: Ich war komplett bankrott. Ich hatte eine Million Euro Miese.“ 15 Jahre hätten er und Nada gebraucht, um die Schulden abzubauen. „Alles, was reinkam, haben wir direkt wieder abgegeben“, erinnert er sich in einer Talkshow. Neue Jobs brachten endlich schwarze Zahlen. Klar, da kann man schon mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Allerdings ist gerade für ein finanziell gebranntes Kind auf der berühmt-berüchtigten Kö Vorsicht geboten. Sonst droht womöglich bald die nächste Pleite.

Horst Lichter im Bett mit einer anderen Frau! Auch diese Bilder sorgten für Furore: