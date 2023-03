Horst Lichter & Nada: Sie gehen getrennte Wege

"Sie ist der Anker, der mich am Boden hält. Aber auch der Wind in den Segeln, der mich vorantreibt", so schwärmte Horst Lichter stets von seiner Ehefrau Nada. Seit über 13 Jahren sind die beiden nun verheiratet, wirkten immer so verliebt und vor allem sehr harmonisch. Aber von wegen: Nun gibt es einen Trennungs-Schock — denn in der Küche flogen die Fetzen!