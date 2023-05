Horst Lichter & Nada: Unerwartete Neuigkeiten nach 14 gemeinsamen Jahren

Nada verdreht die Augen, wenn ihr Mann wieder eine neue Kuriosität vom Flohmarkt mit nach Hause bringt. Dann bekommt die gebürtige Kroatin die Krise. Schließlich hat Horst ihr doch versprochen, nicht mehr alles zu sammeln, was ihm unter die Finger kommt. Nicht so wie früher, wo er Garagen voller Plunder besaß! Was aber das Schlimmste ist: Wenn er beim Autofahren singt! Dann sieht Nada regelmäßig rot. Denn: "Ich kann es nicht", gesteht Horst. "Ich treffe die Töne nicht."

Und wann platzt dem Fernsehkoch der Kragen? Wenn man von seiner Liebsten wissen will, was sie heute Abend machen, essen, im TV schauen will – und sie stets nur mit einer Gegenfrage antwortet. "Jeder Mann auf dieser Welt geht kaputt an diesen Gegenfragen!", schmunzelt er vergnügt. "Ihr Frauen, macht einfach eine klare Ansage! Lernt es doch!"

Man sieht, auch in der besten Ehe gibt es mal Streit! Die Liebe wird trotzdem nicht weniger.

Auch interessant