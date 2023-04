Horst Lichter & seine Nada: Jaaa, es ist wirklich wahr!

Seit über 13 Jahren sind der Moderator und seine Frau Nada verheiratet. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, so manche Krise gemeistert – und immer wieder zueinander gefunden. Dafür ist Horst Lichter sehr dankbar. "Wahre Liebe erkennt man, wenn es mal nicht so rundläuft", so der TV-Star. "Nada ist der Wind in meinen Segeln, der mich vorantreibt, und der Anker, der mich am Boden hält."