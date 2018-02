Horst Lichter: Verblüffendes Ehe-Geheimnis

Momentan ist Horst Lichter (57) einer der populärsten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Mit seiner Erfolgs-Sendung "Bares für Rares" holt er regelmäßig tolle Einschalt-Quoten. Über das aktuelle Privatleben des Schnauzbart-Trägers war hingegen bisher recht wenig bekannt. Doch jetzt spricht er endlich Klartext und enthüllt dabei ein verblüffendes Ehe-Geheimnis: Zu Hause ist der ehemalige TV-Koch kein Star! Einfach erstaunlich, was er preisgegeben hat...

In einer Talkshow wurde er nach seiner Ehe mit Nada (46) befragt. Horst Lichters Antwort: „Meine Frau hält mich fit. Ich habe ein wunderbares Wesen aus Kroatien, das an Temperament kaum zu überbieten ist, das mich ununterbrochen wissen lässt, wo ich herkomme.“ Das heißt also, er kriegt nicht nur Honig um den Mund geschmiert.

Zu Hause ist Horst Lichter kein Star

Der Wahl-Schwarzwälder wird sogar noch konkreter: „Egal, wie sehr man mich auch applaudiert oder hochleben lässt – sobald ich zu Hause bin, bin ich innerhalb weniger Minuten schon wieder da, wo ich damals auch war: ziemlich bodenständig, sehr heftig arbeitend.“

Anders formuliert: Seine Gattin lässt es nicht zu, dass er den Höhenflug bekommt. „Egal, was ich mache – ich muss mich anstrengen, um mich zu verbessern, sagt sie mir dauernd.“

Nada ist nie zufrieden mit dem, was er macht

Daheim weht offenbar ein ganz anderer Wind als im Fernseh-Studio! Und auch die Tätigkeiten im eigenen Zuhause haben mit Glamour überhaupt nichts zu tun. „Ich kehre den Hof“, bekennt Horst.

Und trotzdem liebt er Nada über alles: „Sie ist mein Anker und zugleich der Wind in meinen Segeln.“

Worte, die deutlich zeigen: Sie bestimmt, wo’s langgeht! Aber wie heißt es doch so schön: Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau!