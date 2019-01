Horst Lichter: Verheimlichte Tragödie um seine süße Tochter

Doch jetzt kommt ein sehr trauriges Kapitel seines Lebens ans Licht. Es ist die bislang verheimlichte Tragödie um seine süße Tochter!

Nicole hieß das kleine Mädchen, das aus der früheren Ehe mit Christine stammte. Im Alter von nur sechs Monaten starb es 1984 am plötzlichen Kindstod. Ein Albtraum für die Eltern. Doch wie der -Moderator jetzt beim „Kölner Treff“ erzählte, hatte diese Tragödie großen Einfluss auf sein Umfeld.

Horst Lichter war einsam

„Deine Freunde, deine Bekannten, deine Arbeitskollegen – keiner will mehr mit dir sprechen“, so . „Warum ist klar. Die wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Also machen sie einen Bogen um dich.“ In einer Zeit voller Schmerz ist das natürlich besonders furchtbar. „Du bist auf einmal einsam“, sagt der Wahl-Schwarzwälder. „Du möchtest aber nicht einsam bleiben!“

Nur mühsam kämpfte sich der gelernte Koch aus dem Tal der Tränen. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder am Leben teilzunehmen. „Dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss zu den Menschen gehen.“ Heute ist Horst Lichter wieder glücklich mit Gattin Nada. Aber seine Tochter wird er nie vergessen.