Horst Schulze: Der Schauspieler ist tot

Nach seiner Lehre als Schlosser besuchte er die Opernschule in Dresden. Danach hatte er in der Stadt auch seine ersten Auftritte als Opernsänger und trat nach dem Zweiten Weltkrieg als Schauspieler im Theater auf, wie „neues Deutschland“ berichtet.

Er spielte auch im "Tatort" mit

Später war er auch im Fernsehen zu sehen und spielte in zahlreichen DEFA- und -Produktionen mit. Krimi-Fans dürfte er ebenfalls bekannt sein, denn auch in den -Krimireihen „ “ und „Polizeiruf 110“ war er zu sehen.

Zwischen 1967 und 1972 war er am Metropol-Theater in Berlin beschäftigt. Später war er auch Dozent in der Hauptstadt. Er verstarb bereits am 24. Oktober in Berlin – erst jetzt wurde die Todesnachricht bekannt.