Hot Body Workout in 7 Minuten mit Miss Germany Nadine Berneis!

Ab sofort gibt’s keine Ausreden mehr: Dieses hocheffektive MiniWorkout für eine sexy Mitte kann wirklich jeder in seinen Alltag integrieren!

Nadine Berneis ist Miss Germany 2019. Der Wettbewerb erfindet sich in diesem Jahr neu – gesucht werden Frauen mit Personality und einer starken Botschaft. Das Motto: #empowering authenticwomen. Mehr Infos findet ihr unter www.missgermany.de.

Miss Germany 2020: Das sind die Top 16 Kandidatinnen!

So geht's! Alle drei Übungen hintereinanderweg, dann eine Minute Pause und noch eine Runde!

BICYCLE CRUNCHES: 1 Minute; tobiasdick

A: Hinsetzen, Finger an den Hinterkopf nehmen. Beine anheben, rechtes Bein strecken und rechten Ellenbogen diagonal mit linkem Knie zusammenführen. Wichtig: Bauch anspannen! Rücken gerade lassen! B: Seitenwechsel: Linken Ellenbogen und rechtes Knie zusammenbringen.

LEG LIFTS A: 1 Minute; tobiasdick

A: In der Rückenlage starten, Arme neben dem Körper, die Handflächen drücken in den Boden, die Beine in die Luft strecken. B: Langsam die Beine nach unten absenken, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Nicht ablegen, sondern gleich wieder nach oben heben.

SIDE PLANK: 30 Sekunden; tobiasdick

A: Auf die Seite legen, Oberkörper mit der Hand hochdrücken. Wichtig: Die Hand muss senkrecht unter der Schulter stehen. Bauch anspannen, Füße anziehen und halten. Wer mehr will: linken Arm nach oben strecken. B: Seitenwechsel.

