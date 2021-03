Houston Tumlin: Der Kinderstar ist tot

Große Trauer um Schauspieler Houston Tumlin! Der einstige Kinderstar wurde am Dienstag tot in seinem Haus in Alabama aufgefunden. Er wurde nur 28 Jahre alt. Die traurige Nachricht wird von seiner Schwester Hayden Tumlin auf Instagram bestätigt. Wie ein Gerichtsmediziner gegenüber "TMZ" erklärt, wurde Houston mit einer Schussverletzung aufgefunden. Er hat sich selbst das Leben genommen.