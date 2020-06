How I Met Your Mother: Cristin Milioti ist die Mutter von Teds Kindern

Es ist Cristin Milioti (27), eine eher unbekannte Schauspielerin, die bisher nur durch kleinere Rollen, wie in "30 Rock" glänzen konnte. Doch am Broadway in New York war sie sehr erfolgreich als Musical-Darstellerin tätig, war sogar für einen Tony-Award nominiert.

Am Ende der letzten Szene der achten Staffel, die am 13. Mai 2013 in den USA ausgestrahlt wurde, ist Cristin Milioti zum ersten Mal richtig zu sehen. Nicht nur ein Fuß, von hinten oder von einem gelben Regenschirm verdeckt - von vorn.

Im Laufe der Serie wurden immer wieder vermeintliche Mütter vorgestellt: Rachel Bilson, Sarah Chalke, Katy Perry, und, und, und...

Doch nun ist es raus - und auch in Deutschland ist Staffel Nummer acht von "How I Met Your Mother" bereits angelaufen. Die Fans müssen also nicht mehr lange warten.