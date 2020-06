How I Met Your Mother: So feiern die Stars die 200. Folge

Zur Feier des Tages gab es am HIMYM-Set erstmal Champagner für alle.

"Heute feiern wir die 200. Episode von HIMYM. Mit Kuchen!!", freute sich Colbie Smulders (31) auf ihrer Instagram-Seite.

Neil Patrick Harris (40) schrieb: "Ich kann es nicht glauben! So stolz auf alle, die beteiligt sind!"

Seit 200 Episoden ist Ted Mosby (Josh Radnor, 39) nun also unterwegs, um seine Traumfrau zu finden. So langsam wird es also Zeit, dass seine Suche ein Ende hat. Und tatsächlich ist das große Finale schon in Sicht. Nach der neunten Staffel ist nämlich Schluss - und die neunte Staffel wird gerade gedreht.

Die 200. Episode läuft unter dem Titel "How Your Mother Met Me". Der Produzent verspricht, dass die "Mutter" Christin Milioti der Star der Jubiläumsfolge sein wird.

Wann diese ganz besondere "How I Met Your Mother"-Folge ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.