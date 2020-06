Howard Carpendale: Er spricht über den Tod

„Lampenfieber hatte ich noch nie“, verrät er sogar im Gespräch mit „Neue Post“.

Er gibt sich bei jedem Konzert so viel Mühe, als sei es sein letztes. Dahinter steckt allerdings nicht nur der Wunsch nach Professionalität, sondern auch der Gedanke an die eigene Endlichkeit. „Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir eines Tages diese Erde verlassen werden. Wie oft gehen Menschen, ohne Wichtiges ausgesprochen zu haben? Deswegen bleibt in meinem Leben nichts mehr ungesagt“, erklärt der 71-Jährige. „Ich versuche schon seit einigen Jahren, den Menschen in meinem Umfeld zu sagen, wie wichtig sie für mich sind. Ich rede mit meiner Familie und Freunden sehr viel über das, was ich denke“, so Howard.