Howard Carpendale: Er spricht über sein Bühnen-Aus

In der ARD-Sendung "Brisant" gibt Howard Carpendale nun offen zu, dass ihn seine Konzerte immer mehr anstrengen und er aktuell sogar ans Aufhören denkt: "Ich tanze nicht wie Michael Jackson, also ist es nicht unbedingt so schlimm. Aber man muss schon ein bisschen Steherqualitäten haben, und da tue ich schon meine Übungen dafür. Wie lange das noch geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, im Moment haben wir ein Motto, das heißt 'Let's do it again'.", erklärt der 77-Jährige.