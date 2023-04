Howard Carpendale: Jetzt spricht er über seinen größten Fehler

Howard Carpendale ist eine wahre Schlager-Legende. Der Sänger begeistert seit den 1970ern seine Fans mit Song-Klassikern, wie "Hello again" oder "Nachts wenn alles schläft". Doch im Jahr 2003 zog der Musiker dann den Schlussstrich - vorerst. Mit einem großen Abschiedskonzert in Köln feierte der Sänger sein Bühnen-Aus. Heute sieht er diesen radikalen Schritt als Fehler, wie er nun verriet.