H.P. Baxxter macht Werbung für Edeka

Baxxter geholt, der dafür prädestiniert ist, schließlich heißt einer der größten Hits seiner Band Scooter "How Much Is The Fish?".

Und das ist auch der erste Satz des Sängers in dem neuen Video. Daraufhin erscheint, wie könnte es auch anders sein, ein Edeka-Mitarbeiter mit einem Fisch in der Hand, der den Preis nennt. Anschließend macht H.P. Baxxter den Supermarkt zur Party, die Kassiererin ruft "Hyper, hyper" ins Mikro, er steppt auf dem Warentransportband: "I want to see you sweat! Put your hands in the air!"

Am Ende gibt es sogar noch Eis aus dem Gefrierfach. Statt dem Hashtag #supergeil wirbt Edeka nun mit #hypergünstig. Das Video kommt beim Publikum bisher ähnlich gut an wie das von Friedrich Liechtenstein: "Geilste Werbung, die ich je gesehen habe!"

Allerdings sind einige auch ein bisschen enttäuscht von dem Scooter-Star: "Dem ist auch nix zu peinlich..."