H.P. Baxxter: Seine neue Freundin ist 19 Jahre alt

Auf einer ausgelassenen Party in der Sylter Sansibar feierte der Scooter-Frontmann in 2016 hinein - und zwar in ganz besonderer Begleitung!

Denn an der Seite des 51-Jährigen war seine neue Freundin Liza, eine 19-Jährige Blondine aus Moskau.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll das frischverliebte Pärchen bis in die frühen Morgenstunden getanzt, geknutscht und mit Baxxters Freunden gefeiert haben.

Ein Insider äußerte sich gegenüber der Bild: „Für H.P. war diese lange Party-Nacht der Test, ob Liza zu ihm passt. Sie hat ihn bestanden.“

Im Sommer letzten Jahres hatte sich H.P. Baxxter nach vier Jahren Beziehung von seiner damaligen Freundin Nikola (48) getrennt.

Es scheint, als wäre der Sänger nun bereit für eine neue Liebe, so bestätigte er gegenüber der Bild: "Ja, ich bin wieder verliebt".

Tja, und mit seinem neuen Job in der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen (61) dürfte das neue Jahr für H.P. Baxxter ja dann auch beruflich recht aufregend werden...