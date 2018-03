Hubert de Givenchy: Der Modeschöpfer ist tot!

Die Modewelt trauert um einen ihrer größten Schöpfer! Wie bekannt gegeben wurde, verstarb der Designer Hubert de Givenchy am Samstag, den 10. März 2018 im Alter von 91 Jahren.

Seinen großen Durchbruch erlebte Hubert de Givenchy vor allem durch seine Kreationen für die US-Schauspielerin Audrey Hepburn, die jahrelang als seine Muse galt.

Hubert de Givenchy: Seine Familie ist in großer Trauer

Wie heute bekannt gegeben wurde, verstarb Hubert de Givenchy am Samstag im Alter von 91 Jahren. So heißt es in einem Statement von Modedesigners Philippe Venet, dem Lebenspartner von Hubert de Givenchy: "Monsieur de Givenchy ist am Samstag, den 10. März 2018, im Schlaf gestorben. Seine Neffen und Nichten und deren Kinder sind tief bestürzt."

Hubert de Givenchy und Audrey Hepburn

Bekannt wurde Hubert de Givenchy vor allem durch seine Kreationen für die US-Ikone Audrey Hepburn. Er entwarf für die Schauspielerin ihre Garderobe für die Filme "Frühstück bei Tiffany" und "Ein süßer Fratz". Auch privat trug Audrey die Entwürfe des Designers der, neben Christian Dior und Yves Saint Laurent, zu den großen Modemachern der Pariser Haute Couture gehörte.