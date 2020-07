Hugh Downs: Der TV-Moderator ist tot

Trauriger Abschied von seiner Familie

In den 1960er Jahren war Downs in der "Today"-Show zu sehen und erlangte dadurch große Bekanntheit. Wie die "New York Times" berichtet, starb der Moderator am Mittwoch in seinem Haus und im Beisein seiner Familie.

Bisher ist nicht bekannt, woran genau der TV-Star gestorben ist. Er hinterlässt seine beiden Kinder Hugh und Deirdre. Seine Frau Ruth starb bereits 2017.

Von diesen Stars mussten wir uns 2019 verabschieden: