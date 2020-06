Hugh Jackman: Er rettete seine Kinder vorm Ertrinken

Am Australischen Bondi Beach in Sydney waren Jackmans Kinder, Sohn Oscar (15) und Tochter Ava (10), beim Planschen in eine gefährliche Strömung geraten und aufs offene Meer hinausgezogen worden.

Der Schauspieler erkannte den Ernst der Lage, zögerte nicht lange und rettete seine Kinder sowie eine weitere Person, die ebenfalls von der Strömung erfasst worden war, an den sicheren Strand.

Die mutige Aktion des "X-Men"-Stars wurde auf Video festgehalten, das unter anderem vom australischen Sender "9 News Australia" ausgestrahlt wurde.

Hugh Jackmen selbst wollte sich zu seiner heldenhaften Tat nicht äußern und ließ lediglich über einen Sprecher verlauten, die Situation habe auf dem Video dramatischer gewirkt, als sie in Wirklichkeit gewesen sei.

Tja, es klingt, als ob der Schauspieler nicht nur ein Lebensretter, sondern auch ziemlich bescheiden wäre...