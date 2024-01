Hugh Jackman: Ist DIESE Frau der Grund für sein Ehe-Aus?

Es heißt, der Schauspieler sei "total vernarrt" in seine Kollegin Sutton Foster (48)! Die beiden wären sich während ihrer gemeinsamen Zeit beim Broadway-Musical "The Music Man" näher gekommen, verrät eine Quelle im Gespräch mit der US-"InTouch". "Ihre Romanze ist ein offenes Geheimnis am Broadway", so der Insider weiter. "Seitdem er sie zum ersten Mal getroffen hat, war er besessen von Sutton, folgte ihr wie ein Hündchen überall hin und sorgte sogar dafür, dass sie bei der Show dieselbe Bezahlung bekommen." Ob die beiden tatsächlich was am Laufen haben? Jedenfalls schwärmte Sutton Foster schon während der Broadway-Produktion in den höchsten Tönen von ihrem Kollegen Hugh: "Ich bin eines Nachts mit dem Gedanken aufgewacht: 'Du meine Güte, ich werde Hugh Jackman küssen!' Ich hätte nie gedacht, dass mir das im Leben mal passieren würde", so die Schauspielerin in einem Interview. Und weiter: "Hugh ist der Größte. Ich verehre ihn sehr."

Okay, klingt wirklich ziemlich verknallt! Kleiner Haken: Sutton Foster ist seit 2014 mit Drehbuchautor Ted Griffin (52) verheiratet, das Paar hat eine sechsjährige Tochter. Und gerade postete Foster ein Foto auf Instagram, auf dem die kleine Familie ziemlich happy in die Kamera strahlt. Nach baldiger Trennung sieht das nicht gerade aus – das tat es bei Hugh Jackman und seiner Langzeit-Gattin allerdings auch nicht… Wie auch immer, die Gerüchteküche brodelt. Und das könnte für Hugh noch ziemlich unangenehme Folgen haben! Denn so friedlich seine Trennung von Deborra-Lee bisher auch gewesen sein mag, sein Broadway-Flirt könnte die Einigung um sein rund 165 Millionen Euro schweres Vermögen um einiges komplizierter werden lassen…

