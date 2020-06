Hugh Jackman ist stolz auf seinen Körper

Februar in seinem neuen Film "Les Misérables" zu sehen sein wird, hat der Zeitschrift "OK!" im Interview verraten, dass er mit seinem Körper total zufrieden ist. Obwohl der 44-Jährige für die Verfilmung des Musicals stark abmagerte, zeigen Bilder seines letzten Strand-Urlaubs einen durchtrainierten Jackman. Auf die Bilder angesprochen, gesteht er: "Darüber habe ich mich auch total gefreut", und fügt hinzu: "Ich sehe das so: Die Paparazzi machen ihren Job und ich meinen. So funktioniert das. Außerdem war ich auf den Fotos so schön durchtrainiert, dass ruhig die ganze Welt meinen tollen Body sehen soll. Ich muss mich nicht verstecken", versichert der Frauenschwarm, der Vater zweier adoptierter Kinder ist. Abseits des Rampenlichts lässt es der Familienvater nicht nur am Strand, sondern auch auf der einen oder anderen Party seines Kollegen Russell Crowe krachen. "Russell ist der beste Party-Veranstalter, den es gibt", lobt er seinen Kollegen, der ebenfalls in Australien geboren wurde. © WENN