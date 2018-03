Hugh Jackman: Süße Liebeserklärung!

Seit 1996 ist Schauspieler Hugh Jackman (49) schon mit seiner Deborra-Lee Furness (62) verheiratet. Und sie haben allem getrotzt! Seinem Hautkrebs, den etlichen Groupies und letztlich auch dem saftigem Altersunterschied der beiden. Für Hugh ganz klar: Da kann man mal eine ordentliche Liebeserklärung machen!

Hugh Jackman: Er rettete seine Kinder vorm Ertrinken

Hugh Jackman: Er erhielt den Empire Award

Am Sonntag war es so weit: Nachdem Hugh sage und schreibe 17 Jahre lang den Marvel-Superhelden "Wolverine" verkörperte, wurde ihm jetzt der Empire Award in London verliehen für den "besten Schauspieler 2018". Nicht schlecht! Da kam dem gebürtigen Australier eine tolle wie ungewöhnliche Idee. Da seine Liebste nicht im Publikum saß, rief er sie einfach an - per Videochat! Ein süßer und witziger Einfall, der ihm natürlich viel Applaus einbrachte.

Hugh Jackman: Deborra ist seine große Liebe

"Baby, du hast mehr dafür geopfert als jeder andere. All die haarigen Küsse, nächtlichen Protein-Shakes und hühnchenlastigen Abendessen", sagte Jackman über das Video zu seiner Gattin. "Ich weiß, du hast mir vor 20 Jahren von der Rolle abgeraten - vielen Dank für das eine Mal, bei dem du Unrecht hattest. Ich liebe dich." Wie süß -und was für ein einzigartiger Liebesbeweis!