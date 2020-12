Hugh Keays-Byrne: Der "Mad Max"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Hugh Keays-Byrne

"Hugh Keays-Byrne, einer der unbesungenen Helden des australischen Kinos, ist mit 73 Jahren gestorben", heißt es in dem Tweet, in dem Hugh in seinen beiden Rollen als "Mad Max"-Schurke zu sehen ist. "Sir, danke für all die Unterhaltung." Er spielte im ersten Teil von "Mad Max" (1979) als Toecutter den Anführer einer Motorradgang. In "Fury Road" (2015) spielte er dann Immortan Joe.