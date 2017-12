Hund an Zaunpfahl genagelt und mit Stacheldraht zu Tode gefoltert!

Die Bilder sind einfach nur grausam: Ein Hund wurde an einen Zaun genagelt. Um das Tier noch mehr zu quälen, wurde sein Hals mit Stacheldraht umbunden. Ein Spaziergänger machte die schreckliche Entdeckung. Für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Hund war bereits tot.

Hund wurde zu Tode gefoltert

In Rumänien musste ein Spaziergänger eine grausame Entdeckung machen. Er fand einen Hund, der an einen Zaun genagelt wurde. Sein Hals wurde mit Stacheldraht umbunden. Das Tier wurde auf bestialische Weise zu Tode gefoltert. Durch einen Verbandssprecher heißt es: "Ein Hund wurde am Nacken mit einem Draht am Zaunpfosten festgenagelt, und sein Kopf, Augen, Nase und Maul waren voller Blut. Blut war auch auf der hölzernen Säule, einem Rohr und einer Eisenstange, die wir nebenan gefunden haben."

Polizei sucht Hundemörder

Wie "Metro" ebenfalls berichtet, suche die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Da der Hund keinen Mikrochip trug, konnte bis jetzt noch kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Allerdings soll mit sämtlichen Mitteln verhindert werden, dass sich die erschreckende Tat wiederholt.