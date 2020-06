Ian Holm: "Herr der Ringe"-Star ist tot!

"Herr der Ringe"-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Darsteller Ian Holm ist tot. Sein Agent bestätigte die traurige Nachricht der britischen Zeitung "The Guardian". "Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Sir Ian Holm an diesem Morgen im Alter von 88 Jahren verstorben ist", heißt es in dem Statement. Der Schauspieler sei im Beisein seiner Pfleger und Familie friedlich im Krankenhaus eingeschlafen. Angeblich litt er an Parkinson.