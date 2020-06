Ian Somerhalder: "Shades of Grey"-Wunschkandidat

Ian Somerhalder und seine Kollegin Alexis Bledel sollen in der Verfilmung des Bestsellers "Fifty Shades of Grey" die Hauptrollen spielen - das wünschen sich zumindest die Fans der Stars. Der "The Vampire Diaries"-Star und das frühere "Gilmore Girl" sollen, wenn es nach den Zuschauern der Talkshow "Katie" geht, in der Verfilmung des Skandalromans "Fifty Shades of Grey" in die Rollen des Millionärs Christian Grey und seiner Gespielin Anastasia Steele schlüpfen.