"Ice Bucket Challenge"-Gründer Patrick Quinn: Er verstarb im Alter von 37 Jahren!

Auf der Facebook-Seite "Quinn for the Winn" wurde am frühen Sonntagmorgen Patricks Tod bekannt gegeben. "Wir werden ihn immer für seine Inspiration und seinen Mut in seinem unermüdlichen Kampf gegen ALS in Erinnerung behalten", heißt es in dem Statement. Woran der 37-Jährige verstarb, bei dem 2013 ALS diagnostiziert wurde, ist noch nicht bekannt. "Es tut mir so leid. Du hast einen so mutigen Kampf geführt und so viel für zukünftige ALS-Patienten getan. Ich sende deiner Familie Liebe und Umarmungen", heißt es von einem traurigen Fan via "Facebook".