Reddit this

Igitt! Mann macht Ekel-Fund in Aldi-Produkt

Diesen Griff zu seiner Lieblingsschockolade wird ein Mann wohl nicht mehr so schnell vergessen. In dem Aldi-Produkt machte der Kund eine Schock-Entdeckung!

Der Mann wollte bei Aldi die Schokolade "Nussknacker" kaufen. Zu Hause machte er einen schockierenden Fund! Den Fall schilderte er jetzt bei und kontaktierte den Discounter.

Maden in Aldi-Schokolade

"Nachdem ich sie aufgemacht und bis zur Hälfte gegessen habe, konnte ich den ekelerregenden Fund einer Made mitten in den von mir gestückelten Schokoladenteilen und eine zweite am Ende der Tafel finden! Es waren zwei Maden drin!", schrieb der Kund in dem sozialen Netzwerk.

"Mir ist momentan schlecht und ich komm nicht zur Ruhe mit dem Erbrechen und dem Toilettengang! Ich werde einen Arzt aufsuchen, wenn es so weitergeht! Ich bitte Sie, mir eine Lösung zu diesem Fall zu finden!", schrieb er weiter.

Das Unternehmen reagierte bei Facebook umgehend und wünschte ihm gute Besserung. Weiter schrieb Aldi: "Es tut uns sehr leid, dass Sie diesen Fund in unserer Schokolade machen mussten. Hoffentlich geht es Ihnen bald besser!", heißt es in einem Statement.