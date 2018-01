Plastikteile! Iglo ruft Rahm-Spinat zurück

Iglo ruft seinen „Rahm-Spinat“ zurück, da sich möglicherweise Plastikteile darin befinden könnten.

Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Betroffen ist die 800 Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.2019. Die Codierung auf der Verpackung lautet „L7257AJ005 / Uhrzeit 23:00-3:00“.

Es können in den Packungen Plastikteile vorkommen, die schwarz sind und eine Länge von 8 mm und eine Breite von 4 mm haben. „Diese könnten scharfe Kanten aufweisen, so dass beim Kauen oder Schlucken ein gewisses Verletzungsrisiko besteht. Die Plastikteile stammen vermutlich vom Freilandanbau auf dem Feld“, heißt es in einem Statement des Unternehmens.

Die betroffenen Packungen sind in die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg geliefert wurden. Laut Iglo sollen Kunden die betroffenen Produkte entsorgen – der Kaufpreis wird in voller Höher erstattet.