Ignaz Kirchner: Der Schauspieler ist tot

Mehr als 30 Jahre lang war er im Burgtheater Wien zu sehen. „Das Burgtheater trauert um den großen Schauspieler“, heißt es in einer Mitteilung.

Im Jahr 1946 wurde er in Wuppertal geboren und spielte seit 1987 am Burgtheater. Seine erste Rolle war Taboris Uraufführung „Mein Kampf“. Zuvor war er auch auf Bühnen in München, Bremen und Stuttgart zu sehen.

„Ich habe mich schon vor zwanzig Jahren davor gefürchtet, hier millirahmstrudelig zu werden. Wie eine Wiener Mehlspeise. Man könnte bequem, satt, gemütlich werden. Aber das passiert mir nicht. Dazu mache ich zu gern und zu leidenschaftlich Theater“, sagte er damals in einem Interview mit der „Welt“. Er war auch im Fernsehen und im zu sehen – er spielte in Produktionen von , Leander Haußmann, Michael Verhoeven, Peter Patzak, Julian Pölsler, Hermine Huntgeburth und Urs Egger mit.