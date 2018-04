Die Echo-Debatte geht in die nächste Runde. Seit Carmen Geiss öffentlich über Farid Bang herzog und ihn als „arme Seele und wirklich kranke Person“ bezeichnete, sind die Gemüter erhitzt. Nun mischt sich auch Bushido in das Gespräch ein.

Der 39-Jährige kann sich nicht damit anfreunden, dass Carmen und Robert Geiss gegen Ausländer wettern. Auf seiner Instagram-Seite schrieb Robert beispielsweise: "Die ganzen Ausländer, die uns so beschimpfen, in Deutschland alle ihre Gelder beziehen, warum seid ihr denn noch dort?? Ihr könnt alle in euren Ländern f...... die ihr wollt, denn das hat einen Vorteil!!!!!! Ihr sprecht die selbe Sprache!! Das müsst ihr nicht mit unseren Frauen tun. Macht das mit euren eigenen Frauen, dann wäre es geil und alles bleibt im eigenen Land!!“

Deshalb ergreift der Rapper auf seiner Facebook-Seite das Wort. "Sehr geehrte Familie Geiss, nun haben Sie es geschafft. Ich fühle mich dazu genötigt, in dieser leidigen Debatte das Wort ergreifen zu müssen", schreibt Bushido in einem offenen Brief an die Geissens. "Was war das denn bitte für ein Griff ins Klo? Als ich Ihrer beider Äußerungen zu diesem Thema las, drehte sich mir der Magen um. [...] Ihr Statement hätte auch von der AfD sein können", heißt es in dem Beitrag weiter. "Ich weiß nicht, ob es Ihrem eventuell doch etwas niedrigen Intellekt geschuldet ist, entschuldigen Sie bitte mein Vorurteil, aber bei RTL2 kommen Sie beide nicht sehr schlau rüber, oder eventuell, das wäre noch viel schlimmer, ist es ja wirklich Ihre Meinung." Er finde zwar, dass die Geissens zu Recht die Textzeile von Farid Bang und Kollegah anprangern, jedoch würden sie Feuer mit Feuer bekämpfen.

"Schämen Sie sich", meint der Rapper außerdem. "Das sind doch genau die Mittel der AfD. Ein Streitpunkt als Thema nehmen und direkt wieder mit den Ängsten, der teilweise wirklich sehr naiven Menschen spielen." Es sieht ganz so aus, als würde dieses Thema noch eine ganze Weile für erhitzte Gemüter auf beiden Seiten sorgen...