Ikea-Gründer: Ingvar Kamprad ist gestorben

Große Trauer um Ingvar Kamprad.

Wie das Unternehmen Ikea bestätigt, ist der Gründer der schwedischen Möbelkette im Alter von 91 Jahren gestorben.

"Einer der größten Unternehmer des 20. Jahrhunderts, Ingvar Kamprad, ist am 27. Januar friedlich in seinem Zuhause in Småland eingeschlafen. Nach kurzer Krankheit verstarb er im Alter von 91 Jahre im Kreise seiner Lieben.", verlautete das Unternehmen am Sonntag.

Auch Torbjörn Lööf, Präsident der Inter Ikea Group, trauerte um Ingvar Kamprad:

"Wir sind unglaublich traurig über Ingvars Tod. Wir werden seine Hingabe und sein Engagement nie vergessen. Niemals aufzugeben, immer versuchen besser zu werden und mit guten Beispiel voran zu gehen."

Ingvar Kamprad, der als einer der reichsten Menschen der Welt galt, gründete sein Möbelketten-Imperium im Alter von nur 17 Jahren.

Den Namen Ikea setzte er dabei aus seinen eigenen Initialen I.K. sowie den Anfangsbuchstaben des Namens des Bauernhofes seiner Eltern "Elmtaryd" und seines Heimatdorfes "Agunnaryd" zusammen.

Seit dem Jahr 1988 hatte Kamprad keine operative Funktion mehr bei Ikea und war im Unternehmen nur noch als Berater tätig.

Ingvar Kamprad war zweimal verheiratet und hinterlässt drei Söhne, die Ikea nach seinem Wunsch jetzt übernehmen sollen.