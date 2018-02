IKEA-Gründer Ingvar Kamprad: Mega Streit um sein Milliarden-Erbe?

Diese Geschichte kennt in Schweden jeder: Ein armer Junge, der in der Provinz Småland Streichhölzer an Nachbarn verkauft. Und später einer der reichsten Männern der Welt wird – Vermögen: 37 Milliarden Euro. Ingvar Kamprad, Gründer des Möbelriesen Ikea, manchmal knauserig, aber immer voller Ideen, ist tot. Gestorben mit 91 Jahren, im Schlaf in seinem Holzhaus.

Was wird aus seinem märchenhaften Vermögen? Seine zweite Frau Margaretha († 71) starb vor gut sechs Jahren. Es brach Ingvar fast das Herz: „Sie hat sich aufgeopfert für mich und Ikea. Sie hat ihre Karriere als Lehrerin aufgegeben!“ Er hinterlässt sein Vermögen also seinen drei Söhnen Mathias (48), Jonas (51) und Peter (53). Peter, ein Macher, ist nun der neue Ikea-Patriarch. Jonas treibt das Versandgeschäft voran. Der Jüngste, Mathias, arbeitet auch im Unternehmen.

Sie wollen ihm seinen letzten Wunsch erfüllen

Die Milliarden verprassen und sich zur Ruhe setzen – das wollen die Kamprad-Söhne aber nicht.

Das Geld ist auch fest in der Firma angelegt, dafür hat Ingvar gesorgt. „Ich will nicht, dass das Unternehmen an der Börse endet. Denn Ikea, das sind wir, die Familie. Ich hoffe, Ikea lebt lange“, so Kamprads letzter Wunsch. Und den wollen ihm seine Söhne nun erfüllen!