Große Gefahr! IKEA ruft beliebtes Möbelstück zurück

Es handelt sich dabei um den Ausziehtisch Glivarp, bei dem Platten aus Glas herausfallen könnten. "Ikea bittet alle Kunden, die einen Glivarp Ausziehtisch in der Farbe Weiß mit gefrostetem Glas erworben haben, diesen nicht mehr zu benutzen und sich an Ikea zu wenden", teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit.

Glasplatten könnten aus Tisch fallen

Einige Kunden haben berichtet, dass sich die Schienen gelöst haben uns anschließend heruntergefallen sind. Kunden, welche den Tisch gekauft haben, können diesen in jede Filiale von IKEA zurückbringen – der Kaufpreis wird erstattet.

Zuletzt gab es schon mal einen Rückruf bei IKEA: Das Unternehmen hat die Deckenleuchten Calypso aus dem Sortiment genommen, da es dort ebenfalls Probleme mit dem Glas gab.