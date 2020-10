Ilka Bessin: Abnehm-Hammer!

Wie Ilka erklärte, will sie in diesem Jahr noch ordentlich Kilos verlieren. So berichtete sie, dass sie dafür mehr auf das Rad zurückgreifen möchte als auf das Auto und wieder ein paar Personaltrainer-Stunden nehmen möchte. Trainer Karsten Schellenberg hat ihr bereits damals dabei geholfen, ganze 26 Kilo zu verlieren. Aber auch die Ernährung ist Ilka wichtig. Gegenüber "RTL" verrät sie: "Ich hab auch angefangen, die Ernährung umzustellen und darauf geachtet, dass man gut kocht, dass man sich gesund ernährt." Und wie es scheint, geht Ilkas Plan auf...