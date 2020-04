Ilka Bessin: Aus und vorbei! Sie hat endgültig genug!

Oh je! Damit haben die Fans von Ilka Bessin definitiv gerechnet! Obwohl die Power-Frau erst kürzlich berichtete, dass sie sich ein "Cindy aus Marzahn"-Comeback vorstellen könnte, wendet sie sich nun mit einer traurigen Beichte an ihre Anhänger...

Ilka Bessin spricht über ihre Vergangenheit

Wie Ilka Bessin nun berichtet, war die Rolle " " genau der richtige Schritt, um ein neues Leben zu beginnen. So erklärt sie gegenüber " ": "Der Ausweg war 'Cindy aus Marzahn' nicht, weil die Geschichte danach stattfand. Aber 'Cindy aus Marzahn' war so ein ganz wichtiger Lebensmittelpunkt bei mir natürlich, weil es mich in so eine andere Richtung bewegt hat. Ich habe ja Gastronomie gelernt, ich wollte ja immer so ein kleines Hotel haben, habe zwei Berufe gelernt, Hotelfachfrau und Koch, wollte eigentlich immer in der Gastronomie bleiben." Abschließend ergänzt sie: "Und dann kam die Bühne dazu, und auch durch einen Zufall. Und das hat mich in so eine andere Richtung geschoben, und alles, was ich jetzt machen darf, ist halt so Zugabe nach 'Cindy aus Marzahn'." Ein Comeback kommt für Ilka dennoch nicht in Frage...

Ilka Bessin schließt ein Comeback aus

"Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das haben wir gemacht. Das haben wir gemeinsam beschlossen, und ich habe das nicht aus einer Laune heraus gemacht, sondern habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen, habe gesagt: 'Pass auf, wir arbeiten zusammen, was haltet ihr davon?", erklärt Ilka weiter. Ob sie ihre Entscheidung wohl nochmal überdenkt? Wir können definitiv gespannt sein...

