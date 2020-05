Reddit this

Ilka Bessin: Drama nach "Let's Dance"-Aus! Schlimm, was sie verkraften muss

"Rollst du noch, oder tanzt du schon?“ Boshafte Kommentare wie diesen muss Ilka Bessin schon seit der ersten Folge von „Let’s Dance“ im Netz ertragen. Freundlichkeiten à la „Da bewegt sich ja ein Baum besser“ oder „Dein Tanzpartner tut mir von Herzen leid“ gehören noch zu den harmloseren Bemerkungen einiger Zuschauer. Und das Woche für Woche…

Umso bewundernswerter, dass die Frau, die von sich selbst sagt, dass sie nicht tanzen kann, so weit gekommen ist! Und das, obwohl die Komikerin selbst von der Jury mit negativer Kritik förmlich torpediert wird! Ilka nimmt’s gelassen. „Man kann mich für meinen Job kritisieren – aber nicht dafür, dass ich dick bin“, so die 48-Jährige selbstbewusst. „Jeder sollte erst mal vor der eigenen Tür kehren, da ist oft genug zu tun“, so Ilka weiter.

Allerdings kehrt die Netzgemeinde bevorzugt weiter vor Ilkas Tür. Sie würde auf der Mitleidstour fahren, lautet ein anderer Vorwurf. Tatsächlich fließen oft die Tränen, und Ilka packt gern mal einen sentimentalen Schwank aus ihrer Vergangenheit aus, wenn’s auf dem Parkett nicht so lief. Als sie kürzlich bei „Stern “ zu Gast war, ging es auch dort vorwiegend um ihre verstorbenen Eltern, eine unerfüllte Liebe – und das fiese Figurmobbing.

Ilka Bessin bekommt nicht allein Figur-Mobbing

Doch ob Mitleidsmasche oder echter Kummer, Ilka kam in der Show weiter als Konkurrentin Laura Müller! Die war ihr zwar tänzerisch weit überlegen, musste aber trotzdem früher das Feld räumen. Dabei muss sich auch die 19-Jährige ätzende Kommentare über ihren Körper anhören: „Du bist ja nur noch Haut und Knochen“, erzürnt sich eine Zuschauerin, „Steht der Wendler jetzt auf Hungerhaken?“, lästert ein anderer. Laura selbst beteuert, dass sie ordentlich essen würde, um nicht noch mehr abzunehmen. Trotzdem hinterlässt der Gewichtsverlust Spuren, was umgehend boshaft kommentiert wird: „Deine Brüste sehen aus wie die einer 40-Jährigen“, bemerkt ein Kenner der weiblichen Anatomie.

Auf die Oberweite der Damen haben es besonders viele Internet-Trolle abgesehen. Derzeit wird im Netz heiß diskutiert, ob sich die Brüste von Moderatorin (26) auf wundersame Weise irgendwie verändert hätten. Aber natürlich ist auch ihr Gewicht Thema: „Iss endlich was, du bist viel zu dünn“, heißt es da, oder auch: „Bald bist du ein Klapper gestell!“ All die fiesen Beleidigungen und Beschimpfungen, Hass und Häme werden aber wohl erst im Finale kommende Woche ihren Höhepunkt erreichen. Da treffen alle Beteiligten noch ein letztes Mal aufeinander. Präsentieren ihr Können – und auch ihre vermeintlichen Schokoladenseiten. Ein Fest für Hater – vor dem Bildschirm, aber auch hinter den Kulissen der Tanzshow...