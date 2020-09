Ilka Bessin: Dramatischer Hilferuf von der Komikerin!

Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin postete auf ihrem Instagram-Account einen Beitrag von Kollegin Carolin Kebekus. In dem Statement ruft sie zu mehr Solidarität für die Veranstaltungsbranche auf: "#ALARMSTUFEROT: Das geht raus an alle Künstler, die sonst eine Menge Technik über sich hängen haben: Lasst uns nicht hängen! - Sonst ist bald keiner mehr da und es bleibt alles am Boden."